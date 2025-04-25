Стармер назвал срок возможного окончания войны в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что война в Украине уже вскоре завершится. По его мнению, это может произойти до начала лета.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

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Стармер призвал предоставить США гарантии безопасности для британских и сил других стран, которые планируют разместить в Украине после прекращения огня.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня", — сказал он.

По мнению премьера Британии, временное прекращение огня просто оставит России возможность и средства вернуться с войной в будущем. Он подчеркнул, что Россия уже делала так раньше и сделает снова.

Стармер убежден, что Украине надо предоставить возможность определять условия любого мирного соглашения с РФ и он требует от Москвы согласиться на "безоговорочное прекращение огня".

"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы — это не для других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина", — добавил он.

В то же время Стармер не согласен с предложением США Украине относительно официального признания Крыма российским.

Напомним, Великобритания ввела новый пакет санкций против России, который предусматривает запрет на экспорт контроллеров для игровых консолей.

А в МИД Британии сообщили результаты переговоров в Лондоне между министрами.