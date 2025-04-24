Британія заборонила постачання ігрових контролерів до РФ

Ігрова консоль. Ілюстративне фото: userua.org.ua

Велика Британія запровадила проти Росії новий пакет санкцій. Нові обмеження передбачають, зокрема, заборону постачання контролерів ігрових консолей до країни-терориста.

Про це пише видання Politico у четвер, 24 квітня.

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Нові санкції проти РФ

"Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців та захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку Росії", — сказав міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Нові обмеження включають 150 нових торгових санкцій проти Росії. Водночас Велика Британія закрила доступ до інших технологій, включно з програмним забезпеченням, яке дозволяє РФ розробляти нові свердловини з видобутку нафти й газу.

Відомо, що санкції вже набули чинності. Вони переважно спрямовані на припинення доступу інноваційного програмного забезпечення та технологій до оборонного та енергетичного секторів РФ, включно з контролерами відеоігор. Зазначається, що їх росіяни використовують для управління дронами у війні проти України.

Крім того, обмеження наклали на передачу технологій, які використовуються у виробництві підсилювачі та схем, які є "критично важливими" для російських військових розробок. Водночас заборонено експорт хімікатів, електроніки, машин і металів, аби обмежити військові та промислові можливості Росії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти трьох китайських компаній.

Видання Reuters писало, що європейські чиновники відмовились від заборони імпорту російського зрідженого природного газу.