У ЄС вважають, що через відмову від російського газу можуть втратити важіль впливу на РФ

Танкер завантажує ЗПГ. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Європейські чиновники вирішили відмовитись від ідеї заборонити імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до ЄС. Замість цього у Європі хочуть поступово злізати з "газової голки" Росії.

Про це в аналітичному матеріалі пише Reuters.

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Агенція повідомляє, що опір заборони постачання чинять уряди деяких європейських країн. Крім того, такі постачання у ЄС розглядають як тиск на саму Росію у переговорах про Україну.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що європейці мають купувати більше ЗПГ з США. Але ЄС боїться, що у разі газових санкцій США проти РФ він втратить цей важіль впливу. Комісія та уряди ЄС також побоюються появи нової залежності від Сполучених Штатів, третього за величиною постачальника газу в блок після Росії та Норвегії.

Очікується, що комісія ЄС запропонує 17-й пакет санкцій проти Росії до червня, хоча офіційні особи кажуть, що робота над заходами просувається повільно. Востаннє Комісія висунула ідею заборони імпорту російського СПГ з урядами ЄС у січні, коли вона завершувала свою 16-ту пакетну пропозицію.

Замість заборони газу з РФ комісія хоче розробити нову дорожню карту, щоб припинити залежність блоку від російських енергоресурсів до 2027 року. План має бути оголошено на початку травня, але деталей поки що мало, зазначає Reuters.

Нагадаємо, демократи в Палаті представників США представили законопроєкт, покликаний підтримати Україну у війні з Росією. Крім того, він передбачає санкції проти РФ.

Також ми писали про те, що на думку президента України Володимира Зеленського, РФ хоче виторгувати зняття санкцій, але Європа цього точно не зробить.