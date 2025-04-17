В ЕС считают, что из-за отказа от российского газа могут потерять рычаг влияния на РФ

Танкер загружает СПГ. Иллюстративное фото: Викимедиа

Европейские чиновники решили отказаться от идеи запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС. Вместо этого в Европе хотят постепенно слезать с "газовой иглы" России.

Об этом в аналитическом материале пишет Reuters.

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Агентство сообщает, что сопротивление запрету поставок оказывают правительства некоторых европейских стран. Кроме того, такие поставки в ЕС рассматривают как давление на саму Россию в переговорах об Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что европейцы должны покупать больше СПГ из США. Но ЕС боится, что в случае газовых санкций США против РФ он потеряет этот рычаг влияния. Комиссия и правительства ЕС также опасаются появления новой зависимости от Соединенных Штатов, третьего по величине поставщика газа в блок после России и Норвегии.

Ожидается, что комиссия ЕС предложит 17-й пакет санкций против России до июня, хотя официальные лица говорят, что работа над мерами продвигается медленно. Последний раз Комиссия выдвинула идею запрета импорта российского СПГ с правительствами ЕС в январе, когда она завершала свое 16-е пакетное предложение.

Вместо запрета газа из РФ комиссия хочет разработать новую дорожную карту, чтобы прекратить зависимость блока от российских энергоресурсов до 2027 года. План должен быть объявлен в начале мая, но деталей пока мало, отмечает Reuters.

Напомним, демократы в Палате представителей США представили законопроект, призванный поддержать Украину в войне с Россией. Кроме того, он предусматривает санкции против РФ.

Также мы писали о том, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, РФ хочет выторговать снятие санкций, но Европа этого точно не сделает.