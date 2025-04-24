Британия запретила поставки игровых контроллеров в РФ

Игровая консоль. Иллюстративное фото: userua.org.ua

Великобритания ввела против России новый пакет санкций. Новые ограничения предусматривают, в частности, запрет на поставку контроллеров игровых консолей в страну-террорист.

Об этом пишет издание Politico в четверг, 24 апреля.

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Новые санкции против РФ

"Сегодня мы используем наши полномочия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны России", — сказал министр санкций Великобритании Стивен Доути.

Новые ограничения включают 150 новых торговых санкций против России. В то же время Великобритания закрыла доступ к другим технологиям, включая программное обеспечение, которое позволяет РФ разрабатывать новые скважины по добыче нефти и газа.

Известно, что санкции уже вступили в силу. Они преимущественно направлены на прекращение доступа инновационного программного обеспечения и технологий к оборонному и энергетическому секторам РФ, включая контроллеры видеоигр. Отмечается, что их россияне используют для управления дронами в войне против Украины.

Кроме того, ограничения наложили на передачу технологий, используемых в производстве усилителей и схем, которые являются "критически важными" для российских военных разработок. В то же время запрещен экспорт химикатов, электроники, машин и металлов, чтобы ограничить военные и промышленные возможности России.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех китайских компаний.

Издание Reuters писало, что европейские чиновники отказались от запрета импорта российского сжиженного природного газа.