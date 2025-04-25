Трамп заявив що слова про мир в Україні за день були жартом

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що його обіцянка закінчити війну в Україні в перший день президентства була сказана жартома, образно і з певним перебільшенням. Крім того, він висловився щодо того, чи реально встановити мир якщо Володимир Путін й надалі залишатиметься на пості президента Росії.

Про це він повідомив у відповідь на запитання журналіста під час інтерв'ю для Times.

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"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити свою позицію. І ви знаєте, як потім це,звичайно, потрапляє у фейкові новини. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край", — сказав Дональд Трамп.

На запитання журналіста про затягування війни Трамп відповів, що на посаді він лише три місяці, тоді як війна триває вже три роки. Він наголосив, що ця війна "ніколи б не сталася", якби він був президентом, і назвав її "війною Байдена".

"Це війна, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до неї ніякого відношення. У мене б ніколи не було цієї війни. Цієї війни ніколи б не було. Путін ніколи б цього не зробив", — заявив Трамп журналісту.

На питання, чи можливий мир, поки Путін залишається президентом Росії, Трамп відповів ствердно, підкресливши, що за його президентства досягнення угоди було б "дуже ймовірним".

"Якщо буде хтось інший — шансів немає", — наголосив він.

Коли ж його запитали, чи можливий мир, якщо президентом України залишатиметься Володимир Зеленський, Трамп відповів позитивно: "Так, знаю. Він зараз президент, і я думаю, що ми домовимося".

Нагадаємо, Дональд Трамп постійно робив заяви, що нібито здатен закінчити війну в Україні всього за 24 години щойно він стане президентом.

Цікаво, що букмекери навіть робили ставки на те, чи зможе Трамп закінчити війнв в Україні бодай за 90 днів — кількість тих, хто вірив у такі можливості президента США зменшувалась в геометричній прогресії.

Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Дональд Трамп нібито взагалі хоче відмовитися від участі в переговорному процесі між Україною та Росією, бо не бачить в них прогресу та успіху.