Трамп заявил что слова о мире в Украине за день были шуткой

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание закончить войну в Украине в первый день президентства было сказано в шутку, образно и с определенным преувеличением. Кроме того, он высказался относительно того, реально ли установить мир если Владимир Путин и в дальнейшем будет оставаться на посту президента России.

Об этом он сообщил в ответ на вопрос журналиста во время интервью для Times.

Реклама

Читайте также:

Трамп заявил, что его заявления о мире в Украине за 24 часа были лишь шуткой

"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть свою позицию. И вы знаете, как потом это, конечно, попадает в фейковые новости. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", — сказал Дональд Трамп.

На вопрос журналиста о затягивании войны Трамп ответил, что на посту он всего три месяца, тогда как война длится уже три года. Он подчеркнул, что эта война "никогда бы не произошла", если бы он был президентом, и назвал ее "войной Байдена".

"Это война, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом. Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к ней никакого отношения. У меня бы никогда не было этой войны. Этой войны никогда бы не было. Путин никогда бы этого не сделал", — заявил Трамп журналисту.

На вопрос, возможен ли мир, пока Путин остается президентом России, Трамп ответил утвердительно, подчеркнув, что при его президентстве достижение соглашения было бы "очень вероятным".

"Если будет кто-то другой — шансов нет", — подчеркнул он.

Когда же его спросили, возможен ли мир, если президентом Украины будет оставаться Владимир Зеленский, Трамп ответил положительно: "Да, знаю. Он сейчас президент, и я думаю, что мы договоримся".

Напомним, Дональд Трамп постоянно делал заявления, что якобы способен закончить войну в Украине всего за 24 часа как только он станет президентом.

Интересно, что букмекеры даже делали ставки на то, сможет ли Трамп закончить войну в Украине хотя бы за 90 дней — количество тех, кто верил в такие возможности президента США уменьшалось в геометрической прогрессии.

Недавно в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп якобы вообще хочет отказаться от участия в переговорном процессе между Украиной и Россией, потому что не видит в них прогресса и успеха.