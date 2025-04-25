Встреча между Трампом и Зеленским может состояться в Риме 26 апреля

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что возможно встретится с украинским Президентом Владимиром Зеленским в Риме. Мировые лидеры соберутся на похороны Папы Франциска.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам перед вылетом в Рим на похороны Папы Франциска в пятницу, 25 апреля.

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На вопрос журналистов, Трамп заявил, что в Риме возможно встретится с Зеленским. Однако он не предоставил больше деталей.

Известно, что похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина будет представлена в Риме на церемонии прощания с Папой Франциском.

А Трамп заявил, что между Украиной и Россией есть прогресс в вопросе завершения войны.