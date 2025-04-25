Прощание с Папой Франциском — Зеленский назвал, кто будет от Украины

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны важно быть в Ватикане на прощании с Папой Римским. Однако, по его словам, он может не успеть.

Об этом украинский лидер сказал в Киеве в пятницу, 25 апреля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Прощание с Папой Франциском

"Для нас важно, чтобы Украина присутствовала, не только из-за хороших отношений с Ватиканом и за помощь Ватикана по возвращению украинских детей и обмену пленных, а из-за личных хороших отношений с Папой Римским Франциском. Также выразить слова соболезнования и благодарности Ватикану и Италии", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина уважает отношения с премьер-министром Италии, поскольку они дружеские и партнерские.

"Если я не буду успевать, то Украина будет представлена на достойном уровне", — отметил глава государства.

Известно, что в Ватикан точно поедут:

Министр иностранных дел Андрей Сибига;

Первая леди Украины Елена Зеленская.

Зеленский добавил, что может не успеть, поскольку сейчас есть много встреч по ПВО и российских атаках.

Напомним, лидер США Дональд Трамп сообщил, что возможно встретится с Зеленским в Риме 26 апреля.

Ранее стало известно, кто прибудет на прощание с Папой Франциском. В своем завещании он пожелал избежать пышных торжеств.