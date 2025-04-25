У МЗС поділилися подробицями візиту Зеленського до ПАР

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повернувся в Україну після робочої поїздки до Південноафриканської Республіки. Речник МЗС Георгій Тихий розповів деталі зустрічі українського лідера з президентом ПАР.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Про що йшлося на зустрічі в ПАР

"Перший візит президента за час двосторонніх відносин країн. Президент провів переговори з Рамафосою, передав список українських дітей, яких викрала Росія", — сказав Тихий.

Він зазначив, що Україна просить сприяння ПАР, яка вже доклала значних зусиль на цьому гуманітарному напрямі, в подальшому звільненні наших людей. Речник МЗС наголосив, що ПАР здатна повпливати на те, аби повернути наших людей з Росії.

Крім того, країна головує в G20, що дуже важливо, оскільки пріоритети її головування — зменшення несправедливості світового врядування, а також збільшення уваги до програми розвитку африканських країн.

"Ми підтримуємо ці пріоритети головування ПАР і вважаємо, що ця країна, як головуюча в G20, здатна впливати в тому числі на перебіг мирного процесу. Здатна впливати на ухвалення Москвою рішення про припинення вогню і ми розраховуємо, що тиск з боку і ПАР і Групи двадцяти буде", — зауважив він.

Тихий розповів, що ці країни вважають за потрібне, аби Росія погодилася на повне безумовне припинення вогню. Тому для України важливо навіть те, що Рамафоса публічно підтвердив розгляд його країною саме такого припинення вогню, як першого кроку до мирного процесу.

Крім того, на зустрічі йшлося про економічні питання — це гарантування енергетичної безпеки, виробництво добрив, безпекових виробництв і технологій. Українська сторона запропонувала попрацювати над створенням спільного мінерального хабу виготовлення і транспортування добрив.

А Перша леді Олена Зеленська підписала історичний меморандум про співпрацю в Африці і заснування осередку Глобальних українських студій.

Нагадаємо, Зеленський скасував поїздку у Ватикан на прощання з Папою Франциском через російську масовану атаку на Україну та повернувся раніше з поїздки.

Крім того, Рамафоса розповів, що розмовляв з Трампом та Путіним телефоном про мир в Україні.