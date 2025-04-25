В МИД поделились подробностями визита Зеленского в ЮАР

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину после рабочей поездки в Южноафриканскую Республику. Спикер МИД Георгий Тихий рассказал детали встречи украинского лидера с президентом ЮАР.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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"Первый визит президента за время двусторонних отношений стран. Президент провел переговоры с Рамафосой, передал список украинских детей, которых похитила Россия", — сказал Тихий.

Он отметил, что Украина просит содействия ЮАР, которая уже приложила значительные усилия на этом гуманитарном направлении, в дальнейшем освобождении наших людей. Представитель МИД подчеркнул, что ЮАР способна повлиять на то, чтобы вернуть наших людей из России.

Кроме того, страна председательствует в G20, что очень важно, поскольку приоритеты ее председательства — уменьшение несправедливости мирового управления, а также увеличение внимания к программе развития африканских стран.

"Мы поддерживаем эти приоритеты председательства ЮАР и считаем, что эта страна, как председательствующая в G20, способна влиять, в том числе на ход мирного процесса. Способна влиять на принятие Москвой решения о прекращении огня и мы рассчитываем, что давление со стороны и ЮАР и Группы двадцати будет", — отметил он.

Тихий рассказал, что эти страны считают нужным, чтобы Россия согласилась на полное безусловное прекращение огня. Поэтому для Украины важно даже то, что Рамафоса публично подтвердил рассмотрение его страной именно такого прекращения огня, как первого шага к мирному процессу.

Кроме того, на встрече речь шла об экономических вопросах — это обеспечение энергетической безопасности, производство удобрений, безопасных производств и технологий. Украинская сторона предложила поработать над созданием совместного минерального хаба изготовления и транспортировки удобрений.

А Первая леди Елена Зеленская подписала исторический меморандум о сотрудничестве в Африке и учреждении ячейки Глобальных украинских студий.

Напомним, Зеленский отменил поездку в Ватикан на прощание с Папой Франциском из-за российской массированной атаки на Украину и вернулся раньше из поездки.

Кроме того, Рамафоса рассказал, что разговаривал с Трампом и Путиным по телефону о мире в Украине.