Президент ПАР Рамафоса розповів деталі розмов із Трампом та Путіним

Президент ПАР Сиріл Рамафоса. Фото: скриншот з відео

Президент Південноафриканської Республіки Сиріл Рамафоса розповів, про що говорив з лідером США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним. За його словами, під час розмови йшлося про мир в Україні.

Про це Рамафоса сказав під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 24 квітня.

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"ПАР долучилася до африканської мирної ініціативи і продовжує долучатися до заходів в рамках української формули миру", — сказав Рамафоса.

За його словами, він поспілкувався з Трампом й обговорив мирний процес в Україні. Обидва лідери погодилися, що війну потрібно закінчити якомога швидше, аби запобігти подальшим смертям й руйнуванням.

"Ми погодилися невдовзі зустрітися, аби розглянути інші речі, які стосуються відносин між країнами", — уточнив президент ПАР.

Також цього тижня Рамафоса спілкувався телефоном з Путіним. За його словами, вони заявили про "готовність працювати разом" над пошуком мирного шляху завершення війни в Україні.

Південноафриканський лідер наголосив, що його країна готова і продовжує підтримувати усі зусилля, в тому числі багатосторонні для досягнення справедливого, сталого, всеохоплюючого миру.

Нагадаємо, Трамп поскаржився на Зеленського, заявивши, що з ним "важко домовитися".

Раніше адміністрація Трампа передала пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає територіальні поступки.