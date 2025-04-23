Пєсков заявив про підготовку зустрічі Трампа й Путіна — що відомо

Російський диктатор Володимир Путін та лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що триває підготовча робота для зустрічі лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, вони обоє хочуть результатів.

Про це Дмитро Пєсков сказав в інтервʼю Le Point у середу, 23 квітня.

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Підготовка до зустрічі Трампа та Путіна

"Зустріч має бути продуктивною. І Трамп, і Путін хочуть результатів. Саме тому ведеться підготовча робота", — розповів Пєсков.

За його словами, відносини Росії та Штаті є окремим питанням. Пєсков каже, що врегулювати питання війни в Україні без відновлення "нормальних" відносин між Вашингтоном і Москвою неможливо.

Речник Кремля зазначив, що Трамп жодного разу не встановлював конкретного терміну для укладення мирної угоди.

"Трамп ніколи не називав ані найменшої дати. І ми не думаємо, що крайній термін був би доречним. Тому що Путін підтримує припинення вогню", — додав Пєсков.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що спецпредставник США Стів Віткофф планує здійснити візит до Росії, аби продовжити переговори з Путіним.

А сьогодні Трамп розкритикував українського лідера Володимира Зеленського через його заяву про Крим.