Песков заявил о подготовке встречи Трампа и Путина — что известно

Российский диктатор Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что продолжается подготовительная работа для встречи лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, они оба хотят результатов.

Об этом Дмитрий Песок сказал в интервью Le Point в среду, 23 апреля.

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Подготовка к встрече Трампа и Путина

"Встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Именно поэтому ведется подготовительная работа", — рассказал Песков.

По его словам, отношения России и Штатов являются отдельным вопросом. Песков говорит, что урегулировать вопрос войны в Украине без восстановления "нормальных" отношений между Вашингтоном и Москвой невозможно.

Спикер Кремля отметил, что Трамп ни разу не устанавливал конкретного срока для заключения мирного соглашения.

"Трамп никогда не называл ни малейшей даты. И мы не думаем, что крайний срок был бы уместен. Потому что Путин поддерживает прекращение огня", — добавил Песков.

Напомним, в Белом доме заявили, что спецпредставитель США Стив Уиткофф планирует осуществить визит в Россию, чтобы продолжить переговоры с Путиным.

А сегодня Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского из-за его заявления о Крыме.