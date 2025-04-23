Песков заявил о подготовке встречи Трампа и Путина — что известно

В Кремле заявили о подготовке встречи Трампа с Путиным
Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что продолжается подготовительная работа для встречи лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, они оба хотят результатов.
Об этом Дмитрий Песок сказал в интервью Le Point в среду, 23 апреля.
Подготовка к встрече Трампа и Путина
"Встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Именно поэтому ведется подготовительная работа", — рассказал Песков.
По его словам, отношения России и Штатов являются отдельным вопросом. Песков говорит, что урегулировать вопрос войны в Украине без восстановления "нормальных" отношений между Вашингтоном и Москвой невозможно.
Спикер Кремля отметил, что Трамп ни разу не устанавливал конкретного срока для заключения мирного соглашения.
"Трамп никогда не называл ни малейшей даты. И мы не думаем, что крайний срок был бы уместен. Потому что Путин поддерживает прекращение огня", — добавил Песков.
Напомним, в Белом доме заявили, что спецпредставитель США Стив Уиткофф планирует осуществить визит в Россию, чтобы продолжить переговоры с Путиным.
А сегодня Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского из-за его заявления о Крыме.
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