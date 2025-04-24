Президент ЮАР Рамафоса рассказал детали разговоров с Трампом и Путиным

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: скриншот из видео

Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса рассказал, о чем говорил с лидером США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, во время разговора речь шла о мире в Украине.

Об этом Рамафоса сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 24 апреля.

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"ЮАР присоединилась к африканской мирной инициативе и продолжает участвовать в мероприятиях в рамках украинской Формулы мира", — сказал Рамафоса.

По его словам, он пообщался с Трампом и обсудил мирный процесс в Украине. Оба лидера согласились, что войну нужно закончить как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и разрушения.

"Мы согласились вскоре встретиться, чтобы рассмотреть другие вещи, которые касаются отношений между странами", — уточнил президент ЮАР.

Также на этой неделе Рамафоса общался по телефону с Путиным. По его словам, они заявили о "готовности работать вместе" над поиском мирного пути завершения войны в Украине.

Южноафриканский лидер подчеркнул, что его страна готова и продолжает поддерживать все усилия, в том числе многосторонние для достижения справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мира.

Напомним, Трамп пожаловался на Зеленского, заявив, что с ним "трудно договориться".

Ранее администрация Трампа передала предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает территориальные уступки.