Зеленська прибула на церемонію прощання з Папою Римським у Ватикані

Олена Зеленська прибула на прощання з Папою Римським
Перша леді України Олена Зеленська у суботу, 26 квітня, прибула до Ватикану на прощання з Папою Римським Франциском. До Риму вона приїхала разом з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Зеленська на прощанні з Папою
Олена Зеленська спільно з українською делегацією прибула на прощання з Папою Франциском. В той час самого президента з нею не було.
Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров повідомив, що український лідер проводить зустріч з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
Американський президент прибув до Ватикану разом з першою леді США Меланією Трамп.
Крім того, як пише видання La Repubblica, у Трампа може відбутися ще низка зустрічей одразу після церемонії прощання з Папою Римським — з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Італії Серджо Матареллою та прем'єром країни Джорджією Мелоні.
Читайте Новини.LIVE!