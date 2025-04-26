Зеленська прибула на церемонію прощання з Папою Римським у Ватикані

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Reuters

Перша леді України Олена Зеленська у суботу, 26 квітня, прибула до Ватикану на прощання з Папою Римським Франциском. До Риму вона приїхала разом з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зеленська на прощанні з Папою

Олена Зеленська спільно з українською делегацією прибула на прощання з Папою Франциском. В той час самого президента з нею не було.

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров повідомив, що український лідер проводить зустріч з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Американський президент прибув до Ватикану разом з першою леді США Меланією Трамп.

Крім того, як пише видання La Repubblica, у Трампа може відбутися ще низка зустрічей одразу після церемонії прощання з Папою Римським — з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Італії Серджо Матареллою та прем'єром країни Джорджією Мелоні.