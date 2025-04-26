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Трамп може зустрітися із Зеленським у Римі, — La Repubblica

26 квітня 2025 10:32
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп зустрінеться із Зеленським у Римі — ЗМІ розповіло деталі
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у суботу, 26 квітня, відвідає прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані. Після церемонії він, ймовірно, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише La Repubblica.

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Зустріч Трампа та Зеленського

У матеріалі йдеться, що Білий дім не оприлюднив офіційного переліку двосторонніх зустрічей Трампа у Ватикані. Однак виданню відомо про підготовку щонайменше трьох таких переговорів, одні з яких — із Зеленським.

Також американський лідер може зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Зустрічі можуть відбутися одразу після церемонії прощання з Папою Фіранциском.

Крім того, з Трампом, ймовірно, проведе переговори президент Італії Серджо Матарелла та прем'єр країни Джорджія Мелоні. Водночас офіційних підтверджень цього наразі немає.

Нагадаємо, до Риму прибув Президент України Володимир Зеленський разом з українською делегацією. 

У Ватикані відвідувачів, які прийшли попрощатися з Папою Римським, почали запускати на територію, де відбудеться поховальна церемонія. 

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