У Ватикані людей пустили на територію, де буде прощання з Папою

Люди, які прийшли на прощання. Фото: Reuters

У Ватикані у суботу, 26 квітня, велика кількість людей прийшла на прощання з Папою Римським Франциском. Їх вже почали пускати на територію, де відбудеться церемонія.

Про це повідомило Суспільне.

Реклама

Читайте також:

Прощання з Папою Римським

Відвідувачів, які прийшли попрощатися з Папою Римським, почали запускати на територію, де відбудеться поховальна церемонія. Відомо, що деякі віряни займали чергу, аби потрапити на похорони, з вечора та ночували біля площі.

Закриту труну з Франциском винесуть з базиліки на площу Святого Петра, а церемонія розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський разом з делегацією прибув до Риму на прощання з Папою Франциском.

Відомо, що Папу Римського поховають в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі, про що йшлося в його заповіті.

Раніше ми писали, що понтифік помер 21 квітня у віці 88 років. Він мав ниркову та дихальну недостатність, а також низку інших захворювань.