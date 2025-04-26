В Ватикане людей пустили на территорию, где будет прощание с Папой

Люди, которые пришли на прощание. Фото: Reuters

В Ватикане в субботу, 26 апреля, большое количество людей пришло на прощание с Папой Римским Франциском. Их уже начали пускать на территорию, где состоится церемония.

Об этом сообщило Суспільне.

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Прощание с Папой Римским

Посетителей, которые пришли попрощаться с Папой Римским, начали запускать на территорию, где состоится похоронная церемония. Известно, что некоторые верующие занимали очередь, чтобы попасть на похороны, с вечера и ночевали возле площади.

Закрытый гроб с Франциском вынесут из базилики на площадь Святого Петра, а церемония начнется в 11:00 по киевскому времени.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией прибыл в Рим на прощание с Папой Франциском.

Известно, что Папу Римского похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, о чем говорилось в его завещании.

Ранее мы писали, что понтифик умер 21 апреля в возрасте 88 лет. У него была почечная и дыхательная недостаточность, а также ряд других заболеваний.