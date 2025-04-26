Трамп встретится с Зеленским в Риме — СМИ рассказало детали

Трамп может встретиться с Зеленским в Риме, — La Repubblica
Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 апреля, посетит прощание с Папой Римским Франциском в Ватикане. После церемонии он, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом пишет La Repubblica.
Встреча Трампа и Зеленского
В материале говорится, что Белый дом не обнародовал официального перечня двусторонних встреч Трампа в Ватикане. Однако изданию известно о подготовке как минимум трех таких переговоров, одни из которых — с Зеленским.
Также американский лидер может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встречи могут состояться сразу после церемонии прощания с Папой Фиранциском.
Кроме того, с Трампом, вероятно, проведет переговоры президент Италии Серджо Матарелла и премьер страны Джорджия Мелони. В то же время официальных подтверждений этого пока нет.
Напомним, в Рим прибыл Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией.
В Ватикане посетителей, которые пришли попрощаться с Папой Римским, начали запускать на территорию, где состоится погребальная церемония.
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