Трамп встретится с Зеленским в Риме — СМИ рассказало детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 апреля, посетит прощание с Папой Римским Франциском в Ватикане. После церемонии он, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет La Repubblica.

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Встреча Трампа и Зеленского

В материале говорится, что Белый дом не обнародовал официального перечня двусторонних встреч Трампа в Ватикане. Однако изданию известно о подготовке как минимум трех таких переговоров, одни из которых — с Зеленским.

Также американский лидер может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встречи могут состояться сразу после церемонии прощания с Папой Фиранциском.

Кроме того, с Трампом, вероятно, проведет переговоры президент Италии Серджо Матарелла и премьер страны Джорджия Мелони. В то же время официальных подтверждений этого пока нет.

Напомним, в Рим прибыл Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией.

В Ватикане посетителей, которые пришли попрощаться с Папой Римским, начали запускать на территорию, где состоится погребальная церемония.