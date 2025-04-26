Трамп хоче визнати окуповані території власністю РФ, — The Times

Трамп поставив Україні ультиматум — йдеться про території
Президент США Дональд Трамп нещодавно висунув Україні пропозицію про припинення вогню. Його план передбачає передачу Росії всіх окупованих територій та є ультиматумом для України.
Про це пише The Times.
План Трампа щодо припинення війни
За словами джерела видання, яке наближене до спецпосланця Стіва Віткоффа, Трамп вважає, що Зеленський "фактично не має вибору", окрім згоди за запропонований американським президентом план.
В інакшому випадку, якщо угоди не буде досягнуто, він погрожує виходом США з мирного процесу вже наступного тижня. Відомо, що пропозиція передбачає офіційне визнання Штатами контролю Росії над Кримом та територіями, які та окупувала від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
"Погляд Трампа такий: ця земля була захоплена, і вона вже не повернеться. Росія не відступить. Цей пункт є остаточним", — зазначило джерело.
На думку адміністрації США, у разі відхилення Києвом пропозиції війна триватиме роки, а Україна залежатиме від фінансування та постачання зброї з боку Європи. Таким чином Трамп ставить ультиматум для Києва: або погодитися, або втратити підтримку США.
Нагадаємо, Трамп заявив, що його слова щодо завершення війни в Україні за 24 години були сказані несерйозно.
Однак видання CNN підрахувало, що лише за 2023-2024 роки він давав цю обіцянку щонайменше 53 рази.
А The Wall Street Journal писало, що Трамп "усвідомив", що головною перешкодою для миру в Україні є саме Росія — вона не хоче припиняти війну.
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