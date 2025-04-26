Трамп хоче визнати окуповані території власністю РФ, — The Times

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп нещодавно висунув Україні пропозицію про припинення вогню. Його план передбачає передачу Росії всіх окупованих територій та є ультиматумом для України.

Про це пише The Times.

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План Трампа щодо припинення війни

За словами джерела видання, яке наближене до спецпосланця Стіва Віткоффа, Трамп вважає, що Зеленський "фактично не має вибору", окрім згоди за запропонований американським президентом план.

В інакшому випадку, якщо угоди не буде досягнуто, він погрожує виходом США з мирного процесу вже наступного тижня. Відомо, що пропозиція передбачає офіційне визнання Штатами контролю Росії над Кримом та територіями, які та окупувала від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Погляд Трампа такий: ця земля була захоплена, і вона вже не повернеться. Росія не відступить. Цей пункт є остаточним", — зазначило джерело.

На думку адміністрації США, у разі відхилення Києвом пропозиції війна триватиме роки, а Україна залежатиме від фінансування та постачання зброї з боку Європи. Таким чином Трамп ставить ультиматум для Києва: або погодитися, або втратити підтримку США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його слова щодо завершення війни в Україні за 24 години були сказані несерйозно.

Однак видання CNN підрахувало, що лише за 2023-2024 роки він давав цю обіцянку щонайменше 53 рази.

А The Wall Street Journal писало, що Трамп "усвідомив", що головною перешкодою для миру в Україні є саме Росія — вона не хоче припиняти війну.