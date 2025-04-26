Скільки разів Трамп обіцяв швидко закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп неодноразово казав, що коли очолить Білий дім — закінчить війну в Україні за 24 години. Журналісти нарахували 53 таких заяв з 2023 року.

Про це пише BBC.

Реклама

Читайте також:

Обіцянки Трампа закінчити війну

В інтерв'ю журналу Time президенту Дональду Трампу нагадали, що він обіцяв покласти край війні в Україні "в перший же день". У відповідь він заявив, що не говорив це буквально чи серйозно.

"Ну, я сказав це фігурально, і я сказав це як перебільшення, тому що я хотів довести свою точку зору, і ви знаєте, що це, звичайно, підхоплюється фейковими новинами. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома", — зазначив президент США.

Журналісти видання зауважили, що під час передвиборчої кампанії у 2023 і 2024 роках Трамп десятки разів робив такі заяви цілком серйозним тоном. Тому BBC проаналізували базу даних Roll Call Factba.se, яка зібрала публічні висловлювання Трампа й виявили щонайменше 53 приклади обіцянок.

"Швидше за все, обіцянка швидкого завершення війни була тверезою основою заздалегідь написаної промови Трампа на мітингу", — наголосили вони.

Слова про швидше завершення війни стало ключовим компонентом його передвиборчої кампанії. Водночас він висміював критиків, які говорили, що він не зможе це зробити швидко.

"Я зроблю це протягом 24 годин. Всі кажуть: "О, ні, ви не можете". Абсолютно можу. Абсолютно можу", — казав Трамп.

Коли Трамп давав обіцянки

Журналісти зазначили, що американський президент робив відповідні заяви в такі дати:

2023 рік — 4 березня, 25 березня, 21 квітня, 27 квітня, 10 травня, 10 червня, 24 червня, 27 червня, 30 червня, 1 липня, 7 липня, 15 липня, 29 липня, 4 серпня, 5 серпня, 8 серпня, 15 вересня, 25 вересня, 29 вересня, 11 листопада, 18 листопада;

— 4 березня, 25 березня, 21 квітня, 27 квітня, 10 травня, 10 червня, 24 червня, 27 червня, 30 червня, 1 липня, 7 липня, 15 липня, 29 липня, 4 серпня, 5 серпня, 8 серпня, 15 вересня, 25 вересня, 29 вересня, 11 листопада, 18 листопада; 2024 рік — 5 січня, 17 січня, 19 січня, 21 січня, 22 січня, 27 січня, 14 лютого, 23 лютого (2 рази), 2 березня (2 рази), 1 травня (2 рази), 11 травня, 18 травня, 6 червня, 15 червня, 27 червня, 28 числа, 20 липня, 24 липня, 26 липня, 27 липня, 9 серпня, 21 серпня, 23 серпня, 7 вересня, 10 вересня, 19 вересня, 1 жовтня, 16 жовтня, 17 жовтня.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Україна та Росія "дуже близькі" до угоди про завершення війни.

А видання Reuters назвало вимоги України та Європи для досягнення припинення вогню.