Як Україна відповіла на "мирний план" Трампа - деталі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Україна та європейські держави поділилися з США своїми пропозиціями щодо завершення війни з Росією. Таким чином вони відреагували на "мирний план" президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 25 квітня.

Реклама

Читайте також:

Як Україна відповіла на "мирний план" Трампа

Згідно з інформацією видання, під час зустрічі в Лондоні в середу, 23 квітня, українські та європейські представники поділилися зі своїми американськими колегами пропозиціями щодо завершення війни Росії проти України.

План містить пункти щодо припинення вогню:

сторони повинні взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;

обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;

моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;

Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип "всіх на всіх"). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.

Також оговорюються і гарантії безпеки для України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, аналогічна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО;

немає обмежень для українських сил оборони;

держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;

Україна прагне до вступу в ЄС.

Щодо питання територій:

територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню.

територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю.

Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею

Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.

Вимоги України включають і економічні аспекти:

США та Україна реалізують угоду про корисні копалини;

Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;

санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.

Раніше видання The Wall Street Journal розкрило пункти плану президента США Дональда Трампа щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.

Крім того, лідер США назвав умову, за якої країна відмовиться від участі у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.