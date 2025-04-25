Як Україна відповіла на "мирний план" Трампа - деталі

Мирний план Трампа — ЗМІ оприлюднили вимоги України
Україна та європейські держави поділилися з США своїми пропозиціями щодо завершення війни з Росією. Таким чином вони відреагували на "мирний план" президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 25 квітня.
Як Україна відповіла на "мирний план" Трампа
Згідно з інформацією видання, під час зустрічі в Лондоні в середу, 23 квітня, українські та європейські представники поділилися зі своїми американськими колегами пропозиціями щодо завершення війни Росії проти України.
План містить пункти щодо припинення вогню:
- сторони повинні взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;
- обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;
- моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;
- Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип "всіх на всіх"). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.
Також оговорюються і гарантії безпеки для України:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, аналогічна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО;
- немає обмежень для українських сил оборони;
- держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;
- Україна прагне до вступу в ЄС.
Щодо питання територій:
- територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню.
- територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю.
- Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею
- Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.
Вимоги України включають і економічні аспекти:
- США та Україна реалізують угоду про корисні копалини;
- Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;
- санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.
Раніше видання The Wall Street Journal розкрило пункти плану президента США Дональда Трампа щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.
Крім того, лідер США назвав умову, за якої країна відмовиться від участі у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.
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