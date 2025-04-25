Как Украина ответила на "мирный план" Трампа - детали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Украина и европейские государства поделились с США своими предложениями по завершению войны с Россией. Таким образом они отреагировали на "мирный план" президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 25 апреля.

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Согласно информации издания, во время встречи в Лондоне в среду, 23 апреля, украинские и европейские представители поделились со своими американскими коллегами предложениями по завершению войны России против Украины.

План содержит пункты относительно прекращения огня:

стороны должны взять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море;

обе стороны немедленно вступают в переговоры о технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для полного мирного соглашения;

мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;

Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленных.

Также оговариваются и гарантии безопасности для Украины:

Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО о коллективной обороне), тогда как среди союзников нет консенсуса относительно членства в НАТО;

нет ограничений для украинских сил обороны;

государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских стран и неевропейских стран, которые проявят желание. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины;

Украина стремится к вступлению в ЕС.

По вопросу территорий:

территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня.

территориальные переговоры начнутся на основе линии контроля.

Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией при участии США, а также над Каховской плотиной

Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Требования Украины включают и экономические аспекты:

США и Украина реализуют соглашение о полезных ископаемых;

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в частности за счет российских суверенных активов, которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине;

санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения.

Ранее издание The Wall Street Journal раскрыло пункты плана президента США Дональда Трампа по окончанию полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, лидер США назвал условие, при котором страна откажется от участия в переговорах по окончанию полномасштабной войны в Украине.