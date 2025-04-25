Как Украина ответила на "мирный план" Трампа - детали

Мирный план Трампа — СМИ обнародовали требования Украины
Украина и европейские государства поделились с США своими предложениями по завершению войны с Россией. Таким образом они отреагировали на "мирный план" президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters в пятницу, 25 апреля.
Как Украина ответила на "мирный план" Трампа
Согласно информации издания, во время встречи в Лондоне в среду, 23 апреля, украинские и европейские представители поделились со своими американскими коллегами предложениями по завершению войны России против Украины.
План содержит пункты относительно прекращения огня:
- стороны должны взять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море;
- обе стороны немедленно вступают в переговоры о технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для полного мирного соглашения;
- мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленных.
Также оговариваются и гарантии безопасности для Украины:
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО о коллективной обороне), тогда как среди союзников нет консенсуса относительно членства в НАТО;
- нет ограничений для украинских сил обороны;
- государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских стран и неевропейских стран, которые проявят желание. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины;
- Украина стремится к вступлению в ЕС.
По вопросу территорий:
- территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня.
- территориальные переговоры начнутся на основе линии контроля.
- Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией при участии США, а также над Каховской плотиной
- Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Требования Украины включают и экономические аспекты:
- США и Украина реализуют соглашение о полезных ископаемых;
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в частности за счет российских суверенных активов, которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине;
- санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения.
Ранее издание The Wall Street Journal раскрыло пункты плана президента США Дональда Трампа по окончанию полномасштабной войны в Украине.
Кроме того, лидер США назвал условие, при котором страна откажется от участия в переговорах по окончанию полномасштабной войны в Украине.
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