Трамп повідомив, в якому випадку США вийдуть з переговорів щодо кінця війни в Україні

Трамп назвав умову, за якої США вийдуть з перемовин щодо миру
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав умову, за якої країна відмовиться від участі у перемовинах щодо закінчення війни в Україні. За його словами, це відбудеться, якщо одна зі сторін буде перешкоджати миру.
Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами у пʼятницю, 18 квітня.
США можуть відмовитися від участі в перемовинах
"Якщо з якоїсь причини одна із сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і відмовимося від усього. Але, сподіваємось, до цього не дійде", — наголосив Трамп.
За його словами, США прагнуть, аби війна в Україні закінчилася.
Трамп каже, що протягом декількох днів буде зрозуміло, чи можливо буде укласти мирну угоду.
"2 500 людей гинуть у боях на тиждень. Ми хочемо врятувати життя", — зауважив він.
Нагадаємо, Bloomberg писало, що США представили свій план миру, в якому йдеться про залишення тимчасово окупованих територій Росії та фактичне заморожування війни.
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у перемовинах щодо закінчення війни в Україні.
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