Трамп повідомив, в якому випадку США вийдуть з переговорів щодо кінця війни в Україні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав умову, за якої країна відмовиться від участі у перемовинах щодо закінчення війни в Україні. За його словами, це відбудеться, якщо одна зі сторін буде перешкоджати миру.

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами у пʼятницю, 18 квітня.

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"Якщо з якоїсь причини одна із сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і відмовимося від усього. Але, сподіваємось, до цього не дійде", — наголосив Трамп.

За його словами, США прагнуть, аби війна в Україні закінчилася.

Трамп каже, що протягом декількох днів буде зрозуміло, чи можливо буде укласти мирну угоду.

"2 500 людей гинуть у боях на тиждень. Ми хочемо врятувати життя", — зауважив він.

Нагадаємо, Bloomberg писало, що США представили свій план миру, в якому йдеться про залишення тимчасово окупованих територій Росії та фактичне заморожування війни.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у перемовинах щодо закінчення війни в Україні.