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Трамп назвал условие, при каком США выйдут из переговоров по миру

18 апреля 2025 20:36
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп сообщил, в каком случае США выйдут из переговоров по концу войны в Украине
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал условие, при котором страна откажется от участия в переговорах по окончанию войны в Украине. По его словам, это произойдет, если одна из сторон будет препятствовать миру.

Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами в пятницу, 18 апреля.

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"Если по какой-то причине одна из сторон будет создавать серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет", — подчеркнул Трамп.

По его словам, США хотят, чтобы война в Украине закончилась.

Трамп говорит, что в течение нескольких дней будет понятно, возможно ли будет заключить мирное соглашение.

"2 500 человек погибают в боях в неделю. Мы хотим спасти жизни", — отметил он.

Напомним, Bloomberg писало, что США представили свой план мира, в котором говорится об оставлении временно оккупированных территорий России и фактическом замораживании войны.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по окончанию войны в Украине.

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