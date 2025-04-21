План Трампа щодо закінчення війни в Україні — деталі

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі того, що передбачає план лідера США Дональда Трампа щодо закінчення повномасштабної війни в Україні. Відтак, США чекають відповіді від української сторони, зокрема щодо визнання тимчасово окупованого Криму російським і відмови України від вступу в НАТО.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

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За інформацією WSJ, цього тижня Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо того, як покласти край війні в Україні, включаючи потенційне визнання США окупації Криму Росією у 2014 році та відмови Києва від вступу в НАТО.

За словами західних чиновників, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями адміністрації президента США Дональда Трампа своїм українським колегам у Парижі. Ними також поділилися з високопоставленими європейськими посадовцями.

Зараз Штати очікують відповідь від України. Очікується, що ця відповідь надійде під час зустрічі офіційних осіб США, України та Європи в Лондоні цього тижня. У разі зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до Москви.

Тиск на Україну з боку США та пропозиції Трампа

Для того, аби чинити тиск на Україну та Росію, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях.

У WSJ зауважили, що дипломатичний тиск США має на меті підготувати підґрунтя для припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій та врегулювання війни в Україні.

Однак, прийняття деяких ідей адміністрації Трампа може виявитися складним для Києва, оскільки Україна відмовляється визнати, що Росія має законні претензії на будь-яку частину її території.

Нещодавно високопосадовець Державного департаменту США назвав ідеї, представлені українцям, варіантами, які Київ має зважити, а не "прийняти або відкинути". Посадовець сказав, що "список потенційних варіантів" був наданий "для обговорення і зворотного зв'язку".

У WSJ зазначили, що визнання США захоплення Росією Кримського півострова у 2014 році перекреслило б більш ніж десятирічну американську політику президентських адміністрацій — як демократів, так і республіканців.

За словами західних посадовців, ще однією ідеєю США є визначення території навколо Запорізької АЕС нейтральною територією, яка може бути під американським контролем.

У WSJ припускають, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після вторгнення 2022 року.

Нещодавно Трамп висловив сподівання, що мир в Україні може настати вже найближчим часом.

Крім того, лідер США назвав умову, за якої країна відмовиться від участі у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.