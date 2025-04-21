План Трампа по окончанию войны в Украине — детали

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали того, что предусматривает план лидера США Дональда Трампа по окончанию полномасштабной войны в Украине. Так, США ждут ответа от украинской стороны, в частности относительно признания временно оккупированного Крыма российским и отказа Украины от вступления в НАТО.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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По информации WSJ, на этой неделе Украина находится под давлением, чтобы ответить на серию далеко идущих идей администрации Трампа относительно того, как положить конец войне в Украине, включая потенциальное признание США оккупации Крыма Россией в 2014 году и отказа Киева от вступления в НАТО.

По словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации президента США Дональда Трампа своим украинским коллегам в Париже. Ими также поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками.

Сейчас Штаты ждут ответ от Украины. Ожидается, что этот ответ поступит во время встречи официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне на этой неделе. В случае сближения между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в Москву.

Давление на Украину со стороны США и предложения Трампа

Для того чтобы оказать давление на Украину и Россию, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация может приостановить свои переговорные усилия, если в течение следующих нескольких недель не будет достигнут прогресс в ключевых вопросах.

В WSJ отметили, что дипломатическое давление США имеет целью подготовить почву для прекращения огня вдоль нынешних линий боевых действий и урегулирования войны в Украине.

Однако принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться сложным для Киева, поскольку Украина отказывается признать, что Россия имеет законные претензии на любую часть ее территории.

Недавно высокопоставленный чиновник Государственного департамента США назвал идеи, представленные украинцам, вариантами, которые Киев должен взвесить, а не "принять или отвергнуть". Чиновник сказал, что "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

В WSJ отметили, что признание США захвата Россией Крымского полуострова в 2014 году перечеркнуло бы более чем десятилетнюю американскую политику президентских администраций — как демократов, так и республиканцев.

По словам западных чиновников, еще одной идеей США является определение территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной территорией, которая может быть под американским контролем.

В WSJ предполагают, что, вероятно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после вторжения в 2022 году.

Недавно Трамп выразил надежду, что мир в Украине может наступить уже в ближайшее время.

Кроме того, лидер США назвал условие, при котором страна откажется от участия в переговорах по окончанию полномасштабной войны в Украине.