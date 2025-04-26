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Трамп заявив, що Україна та Росія дуже близькі до угоди

26 квітня 2025 01:19
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Україна та Росія близькі до угоди щодо завершення війни, заявив Трамп
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що із Росією та Україною був дуже хороший день перемовин. Зокрема, сторони дуже близькі до угоди і повинні зустрітися, щоб "завершити це".

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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"Щойно приземлився в Римі. Хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити це"", — пише Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він додав, що більшість основних моментів вже узгоджено. Крім того, він закликав зупинити війну прямо зараз.

"Зупиніть кровопролиття ЗАРАЗ. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб сприяти припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп заявив, що дедлайну для перемовин щодо завершення війни встановлено не було.

Також ми писали, що Україна та європейські держави поділилися з США своїми пропозиціями щодо завершення війну, яку почала Росія. Зокрема, це була реакція на "мирний план" Трампа.

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