Трамп пояснив, чи є дедлайн для переговорів щодо завершення війни в Україні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про кроки до завершення війни в Україні. За його словами, дедлайну для перемовин встановлено не було.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам перед вильотом до Рима на похорон Папи Франциска у пʼятницю, 25 квітня.

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Трамп прокоментував зустріч його спецпредставника Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Вони зустрічаються, зараз говорять з Путіним. Багато що відбувається, думаю, матимемо гарні угоди, включно з тарифами й торгівлею", — зазначив він.

Лідер США наголосив, що необхідно завершити війну між Росією та Україною, аби врятувати "5 000 молодих людей, які гинуть щотижня". За словами Трампа, він не встановив жодного крайнього терміну, однак хоче, аби це відбулося якнайшвидше.

Нагадаємо, Трамп зазначив, що між Україною та Росією спостерігається прогрес у напрямку мирної домовленості для припинення війни.

Раніше лідер США заявив, що чинить сильний тиск на Росію, аби якнайшвидше зупинити бойові дії.