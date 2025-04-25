Трамп объяснил, есть ли дедлайн для переговоров по завершению войны в Украине

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о шагах к завершению войны в Украине. По его словам, дедлайна для переговоров установлено не было.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам перед вылетом в Рим на похороны Папы Франциска в пятницу, 25 апреля.

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Трамп прокомментировал встречу его спецпредставителя Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Они встречаются, сейчас говорят с Путиным. Многое происходит, думаю, будем иметь хорошие соглашения, включая тарифы и торговлю", — отметил он.

Лидер США подчеркнул, что необходимо завершить войну между Россией и Украиной, чтобы спасти "5 000 молодых людей, которые погибают каждую неделю". По словам Трампа, он не установил ни одного крайнего срока, однако хочет, чтобы это произошло как можно быстрее.

Напомним, Трамп отметил, что между Украиной и Россией наблюдается прогресс в направлении мирной договоренности для прекращения войны.

Ранее лидер США заявил, что оказывает сильное давление на Россию, чтобы как можно быстрее остановить боевые действия.