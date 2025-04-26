Украина и Россия близки к соглашению о завершении войны, заявил Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией и Украиной был очень хороший день переговоров. В частности, стороны очень близки к соглашению и должны встретиться, чтобы "завершить это".

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

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"Только что приземлился в Риме. Хороший день в переговорах и встречах с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это"", — пишет Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что большинство основных моментов уже согласовано. Кроме того, он призвал остановить войну прямо сейчас.

"Остановите кровопролитие СЕЙЧАС. Мы будем везде, где это необходимо, чтобы способствовать прекращению этой жестокой и бессмысленной войны", — резюмировал Трамп.

Напомним, вчера Дональд Трамп заявил, что дедлайна для переговоров по завершению войны установлено не было.

Также мы писали, что Украина и европейские государства поделились с США своими предложениями по завершению войны, которую начала Россия. В частности, это была реакция на "мирный план" Трампа.