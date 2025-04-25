Трамп закликав Україну негайно підписати документи угоди про копалини

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна з лідером Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи угоди про рідкоземельні землі. Він закликав негайно зробити це.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у пʼятницю, 25 квітня.

Реклама

Читайте також:

Угода про рідкоземи

"Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи над важливою угодою про рідкоземельні землі зі Сполученими Штатами", — заявив Трамп.

За його словами, підписання запізнюється щонайменше на три тижні. Лідер США закликав зробити це негайно.

Мирна угода між Росією та Україною

Трамп заявив, що робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною йде гладко.

"Здається, успіх у майбутньому!" — додав він.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що цього тижня Україна та США не підпишуть угоду про корисні копалини.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив про підписання меморандуму щодо угоди зі Штатами.