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Трамп сделал заявление по подписанию соглашения об ископаемых

25 апреля 2025 21:45
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп призвал Украину немедленно подписать документы соглашения об ископаемых
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина с лидером Владимиром Зеленским не подписала финальные документы соглашения о редкоземельных землях. Он призвал немедленно сделать это.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в пятницу, 25 апреля.

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Соглашение о редкоземельных землях

"Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала финальные документы над важным соглашением о редкоземельных землях с Соединенными Штатами", — заявил Трамп.

По его словам, подписание запаздывает минимум на три недели. Лидер США призвал сделать это немедленно.

Мирное соглашение между Россией и Украиной

Трамп заявил, что работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко.

"Кажется, успех в будущем! " — добавил он.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что на этой неделе Украина и США не подпишут соглашение о полезных ископаемых.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подписании меморандума по соглашению со Штатами.

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