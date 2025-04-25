Трамп призвал Украину немедленно подписать документы соглашения об ископаемых

Трамп сделал заявление по подписанию соглашения об ископаемых
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина с лидером Владимиром Зеленским не подписала финальные документы соглашения о редкоземельных землях. Он призвал немедленно сделать это.
Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в пятницу, 25 апреля.
Соглашение о редкоземельных землях
"Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала финальные документы над важным соглашением о редкоземельных землях с Соединенными Штатами", — заявил Трамп.
По его словам, подписание запаздывает минимум на три недели. Лидер США призвал сделать это немедленно.
Мирное соглашение между Россией и Украиной
Трамп заявил, что работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко.
"Кажется, успех в будущем! " — добавил он.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что на этой неделе Украина и США не подпишут соглашение о полезных ископаемых.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подписании меморандума по соглашению со Штатами.
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