Україна та США просуваються в угоді про корисні копалини — деталі від Марченка

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: mof.gov.ua

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна та Сполучені Штати Америки досягли прогресу в угоді щодо корисних копалин. Однак, за його словами, її не підпишуть цього тижня.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 24 квітня.

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Марченко повідомив ще є проблеми, які потрібно розвʼязати, тому підписання угоди цього тижня не відбудеться.

Водночас нещодавно Україна та Штати підписали меморандум, як перший крок до укладення угоди про розширення економічного співробітництва, в тому числі через мінеральні ресурси.

А минулого тижня лідер США Дональд Трамп заявив, що очікує на підписання вже 24 квітня, однак наразі це неможливо.

"Прогрес був, і зараз наші команди дуже тісно співпрацюють. Є ще деякі питання, які ми обговорюємо", — повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наступним кроком стане підписання угоди та її ратифікація у Верховній Раді.

А 17 квітня Україна та США уклали меморандум про наміри щодо угоди у сфері корисних копалин.