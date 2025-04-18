Шмигаль відвідає Вашингтон 21 квітня для узгодження угоди про корисні копалини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль готується до поїздки у Сполучені Штати в межах переговорів щодо стратегічної угоди про корисні копалини. Згідно з меморандумом, підписаним між Україною та США, візит до Вашингтона запланований на 21 квітня 2025 року.

Про це йдеться у документі, який опублікувала пресслужба Міністерства економіки України.

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Ключовим моментом цього візиту стане зустріч Шмигаля з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Очікується, що під час перемовин сторони обговорять деталі створення спеціального інвестиційного фонду, який має стати важливою частиною міжурядової угоди. Йдеться про фонд відновлення, що буде спрямований на розвиток української добувної галузі та посилення ресурсної безпеки України й західних партнерів.

Документ. Фото: Мінекономіки

Як зазначається в документі, мета візиту — особисто сприяти фіналізації технічних аспектів домовленостей, що дозволить уже найближчим часом перейти до підписання повноцінної угоди.

Участь у переговорах також беруть профільні експертні та робочі групи з обох боків. За попередніми прогнозами, результати технічних консультацій мають бути представлені до 26 квітня. Це відкриє шлях до офіційного завершення обговорень і запуску спільного інвестиційного механізму.

Нагадаємо, США та Україна підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини. Президент США Дональд Трамп назвав дату, коли сторони мають підписати угоду.