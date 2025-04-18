Шмыгаль посетит Вашингтон 21 апреля для согласования соглашения о полезных ископаемых

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль готовится к поездке в Соединенные Штаты в рамках переговоров по стратегическому соглашению о полезных ископаемых. Согласно меморандуму, подписанному между Украиной и США, визит в Вашингтон запланирован на 21 апреля 2025 года.

Об этом говорится в документе, который опубликовала пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Ключевым моментом этого визита станет встреча Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом. Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят детали создания специального инвестиционного фонда, который должен стать важной частью межправительственного соглашения. Речь идет о фонде восстановления, который будет направлен на развитие украинской добывающей отрасли и усиление ресурсной безопасности Украины и западных партнеров.

Документ. Фото: Минэкономики

Как отмечается в документе, цель визита — лично способствовать финализации технических аспектов договоренностей, что позволит уже в ближайшее время перейти к подписанию полноценного соглашения.

Участие в переговорах также принимают профильные экспертные и рабочие группы с обеих сторон. По предварительным прогнозам, результаты технических консультаций должны быть представлены до 26 апреля. Это откроет путь к официальному завершению обсуждений и запуску совместного инвестиционного механизма.

Напомним, США и Украина подписали меморандум о соглашении о полезных ископаемых. Президент США Дональд Трамп назвал дату, когда стороны должны подписать соглашение.