Україна та США підписали 17 квітня меморандум щодо угоди про корисні копалини

Міністр економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

У четвер, 17 квітня, Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум щодо угоди про копалини. Цей документ засвідчує намір сторін фіналізувати й укласти угоду.

Про це на сторінці у Facebook повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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"Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам", — йдеться у повідомленні.

Міністр економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Свириденко зазначила, що сторони готують створення Фонду інвестицій у відбудову України. Зокрема, відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства Києва та Вашингтона.

"Саме з такою метою команди працюють над документом. Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Украі‌ну", — додала вона.

Міністр поінформувала, що попереду буде фіналізація тексту угоди та її підписання. Після цього — ратифікація парламентами.

"Дякую нашим технічним командам — український та американській — за професійну, конструктивну та швидку роботу", — резюмувала Свириденко.

Пост Свириденко у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський того ж дня, 17 квітня, анонсував, що Україна та США можуть підписати меморандум про наміри.

Також ми писали, що безпосередньо вже угода про корисні копалини, за словами лідера США Дональда Трампа, буде підписана наступного четверга, 24 квітня.