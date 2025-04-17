Зеленський анонсував підписання меморандуму про наміри зі США

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 17 квітня, Україна може підписати меморандум про наміри зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський на брифінгу.

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Глава держави зазначив, що технічна зустріч була дійсно продуктивна та позитивна. За його словами, перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко працює з командою міністра фінансів США Скотта Бессента.

"Американська сторона повернула нас до перших кроків, як було. Ви знаєте, що ми всі працювали над серйозною вже угодою, почали працювати, яка повинна піти в парламент, відповідні пройти процедури і юристи повинні попрацювати так, щоб це був успіх для обох держав, тому технічна зустріч команд була позитивною", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що декілька днів тому американська сторона запропонувала повернутися до ще одного кроку — меморандум про наміри.

"Меморандум про наміри, тобто не сама угода, може бути підписана онлайн уже сьогодні. Наша сторона сказала: "Окей", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Свириденко розповіла, що багато питань щодо угоди вже пропрацьовано. За її словами, сторони планують підписати меморандум.

Раніше віцепремʼєрка Ольга Стефанішина повідомила, що Україна передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини під час консультацій у Вашингтоні