Стефанішина відповіла, на якому етапі угода про корисні копалини зі США

Видобуток копалин. Ілюстративне фото: NADRA.info

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини під час консультацій у Вашингтоні. За її словами, це ще не фінальний раунд.

Про це Стефанішина сказала в ефірі телемарафону.

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"Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. З того, що модна говорити на даному етапі — українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які були погоджені", — сказала Стефанішина.

За її словами, всі вони були предметом обговорення, деякі домовленості досягнуті, але вона розраховує на те, що після консультацій продовжаться переговори до тих пір, поки сторони не досягнуть згоди.

"Це не фінальний раунд очевидно", — додала нардепка.

Нагадаємо, 11 квітня у США розпочалися технічні консультації щодо угоди про надра.

На чолі делегації була Міністерка економіки України Юлія Свириденко, консультації тривали два дні.