Стефанишина ответила, на каком этапе соглашение о полезных ископаемых с США

Добыча ископаемых. Иллюстративное фото: NADRA.info

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина передала США предложения по соглашению о полезных ископаемых во время консультаций в Вашингтоне. По ее словам, это еще не финальный раунд.

Об этом Стефанишина сказала в эфире телемарафона.

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"Это сам по себе положительный знак, что консультации происходят. Из того, что модно говорить на данном этапе — украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы", — сказала Стефанишина.

По ее словам, все они были предметом обсуждения, некоторые договоренности достигнуты, но она рассчитывает на то, что после консультаций продолжатся переговоры до тех пор, пока стороны не достигнут согласия.

"Это не финальный раунд очевидно", — добавила нардеп.

Напомним, 11 апреля в США начались технические консультации по соглашению о недрах.

Во главе делегации была министр экономики Украины Юлия Свириденко, консультации продолжались два дня.