Угода про копалини — делегація України поїхала на зустріч у США

Міністр економіки України Юлія Свириденко. Фото: KSE

Українська делегація на чолі із Юлією Свириденко поїхала в США на зустріч щодо угоди із корисних копалин. 11-12 квітня українські чиновники проведуть технічні перемовини у США.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE у четвер, 10 квітня.

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Перемовини про угоду між Україною та США

Представники України вже відправились з візитом у Сполучені Штати Америки. Делегацію очолила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Протягом двох днів мають відбуватись технічні перемовини між США та Україною. Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що відповідну угоду між країнами варто було підписати ще до візиту президента України до Білого дому. У відповідь на це Володимир Зеленський зазначив, що Україна має право на рівноправний діалог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на підготовку угоди про копалини між Україною та США виділили 113 тисяч гривень. Кошти отримають Мінекономіки та Мін'юст для залучення необхідних експертів.

Також Скотт Бессент повідомляв про те, що угода про корисні копалини — це справжнє економічне партнерство. За його словами, Україна вкладає в активи, а США може надати позики зі своїх закордонних банків.