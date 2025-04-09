Угода зі США — скільки Україна витратить на підготовку

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: ОП

Уряд України виділив на підготовку угоди про рідкісноземельні ресурси зі США 113 тисяч гривень. Кошти отримають Мінекономіки та Мін'юст.

Про це стало відомо з відповідного розпорядження Кабміну, яке опублікували у вівторок, 8 квітня.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштів Україна витратить на угоду зі США

У розпорядженні зазначається, що Мінекономіки отримає 59 тисяч гривень. Ще 54 тисячі гривень виділять Мін'юсту. Планується, що за ці кошти обидва відомства мають залучити експертів, що мають досвід співпраці з українським урядом у сфері державного боргу та зовнішніх запозичень.

Також мають залучити юристів з міжнародних юридичних фірм. Фахівці мають допомоги в підготовці переговорів щодо укладення угоди. Зробити це мають до 15 квітня.

Розпорядження Кабміну. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Андрій Сибіга заявляв про те, що Україна вже визначила свою позицію щодо угоди зі США про рідкісноземельні ресурси. Він додав, що формується делегація для переговорів у Вашингтоні.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив про те, що українська команда має прибути з візитом у Вашингтон. Під час зустрічі планують підписати угоди про корисні копалини.