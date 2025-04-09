Угода зі США — скільки Україна витратить на підготовку

Стало відомо, у скільки Україні обійдеться підготовка угоди з США
Уряд України виділив на підготовку угоди про рідкісноземельні ресурси зі США 113 тисяч гривень. Кошти отримають Мінекономіки та Мін'юст.
Про це стало відомо з відповідного розпорядження Кабміну, яке опублікували у вівторок, 8 квітня.
Скільки коштів Україна витратить на угоду зі США
У розпорядженні зазначається, що Мінекономіки отримає 59 тисяч гривень. Ще 54 тисячі гривень виділять Мін'юсту. Планується, що за ці кошти обидва відомства мають залучити експертів, що мають досвід співпраці з українським урядом у сфері державного боргу та зовнішніх запозичень.
Також мають залучити юристів з міжнародних юридичних фірм. Фахівці мають допомоги в підготовці переговорів щодо укладення угоди. Зробити це мають до 15 квітня.
Нагадаємо, раніше Андрій Сибіга заявляв про те, що Україна вже визначила свою позицію щодо угоди зі США про рідкісноземельні ресурси. Він додав, що формується делегація для переговорів у Вашингтоні.
Також міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив про те, що українська команда має прибути з візитом у Вашингтон. Під час зустрічі планують підписати угоди про корисні копалини.
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