Сибіга заявив про готовність позиції України щодо угоди із США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Україна вже визначила свою позицію щодо угоди зі Сполученими Штатами Америки про рідкісноземельні метали. Наразі формується делегація для переговорів у Вашингтоні.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у коментарі "Укрінформу".

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"З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", — сказав Сибіга.

Він підкреслив, що майбутня угода повинна бути вигідною для обох сторін, враховувати їхні інтереси та не суперечити євроінтеграційному курсу України.

"Це одна з принципових позицій для української сторони", — наголосив міністр.

Сибіга також зазначив, що для супроводу переговорного процесу буде обрана одна з провідних юридичних фірм.

За його словами, до складу делегації, яка поїде до Вашингтона, буде включено представника МЗС України.

Видання Bloomberg писало, що майбутня угода стане одним із ключових інструментів зміцнення двосторонніх відносин між Україною та США.

1 квітня глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала нову версію угоди про видобуток корисних копалин, і прокоментував, на якому етапі наразі розгляд документа.