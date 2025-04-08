Сибига заявил о готовности позиции Украины по соглашению с США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Украина уже определила свою позицию по соглашению с Соединенными Штатами Америки о редкоземельных металлах. Сейчас формируется делегация для переговоров в Вашингтоне.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии "Укринформу".

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"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что будущее соглашение должно быть выгодным для обеих сторон, учитывать их интересы и не противоречить евроинтеграционному курсу Украины.

"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", — подчеркнул министр.

Сибига также отметил, что для сопровождения переговорного процесса будет выбрана одна из ведущих юридических фирм.

По его словам, в состав делегации, которая поедет в Вашингтон, будет включен представитель МИД Украины.

Издание Bloomberg писало, что будущее соглашение станет одним из ключевых инструментов укрепления двусторонних отношений между Украиной и США.

1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила новую версию соглашения о добыче полезных ископаемых и прокомментировал на каком этапе сейчас рассмотрение документа.