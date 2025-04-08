Позиция по соглашению с США о недрах готова — Сибига
Украина уже определила свою позицию по соглашению с Соединенными Штатами Америки о редкоземельных металлах. Сейчас формируется делегация для переговоров в Вашингтоне.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии "Укринформу".
Сибига заявил о готовности позиции Украины по соглашению с США
"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", — сказал Сибига.
Он подчеркнул, что будущее соглашение должно быть выгодным для обеих сторон, учитывать их интересы и не противоречить евроинтеграционному курсу Украины.
"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", — подчеркнул министр.
Сибига также отметил, что для сопровождения переговорного процесса будет выбрана одна из ведущих юридических фирм.
По его словам, в состав делегации, которая поедет в Вашингтон, будет включен представитель МИД Украины.
Издание Bloomberg писало, что будущее соглашение станет одним из ключевых инструментов укрепления двусторонних отношений между Украиной и США.
1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила новую версию соглашения о добыче полезных ископаемых и прокомментировал на каком этапе сейчас рассмотрение документа.
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