Соглашение с США — сколько Украина потратит на подготовку

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОП

Правительство Украины выделило на подготовку соглашения о редкоземельных ресурсах с США 113 тысяч гривен. Средства получат Минэкономики и Минюст.

Об этом стало известно из соответствующего распоряжения Кабмина, которое опубликовали во вторник, 8 апреля.

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В распоряжении отмечается, что Минэкономики получит 59 тысяч гривен. Еще 54 тысячи гривен выделят Минюсту. Планируется, что за эти средства оба ведомства должны привлечь экспертов, имеющих опыт сотрудничества с украинским правительством в сфере государственного долга и внешних заимствований.

Также должны привлечь юристов из международных юридических фирм. Специалисты должны помочь в подготовке переговоров по заключению соглашения. Сделать это должны до 15 апреля.

Распоряжение Кабмина. Фото: скриншот

Напомним, ранее Андрей Сибига заявлял о том, что Украина уже определила свою позицию по соглашению с США о редкоземельных ресурсах. Он добавил, что формируется делегация для переговоров в Вашингтоне.

Также министр финансов США Скотт Бессент сообщил о том, что украинская команда должна прибыть с визитом в Вашингтон. Во время встречи планируют подписать соглашения о полезных ископаемых.