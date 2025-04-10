Соглашение об ископаемых — делегация Украины поехала в США

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: KSE

Украинская делегация во главе с Юлией Свириденко поехала в США на встречу по соглашению по полезным ископаемым. 11-12 апреля украинские чиновники проведут технические переговоры в США.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в четверг, 10 апреля.

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Переговоры о соглашении между Украиной и США

Представители Украины уже отправились с визитом в Соединенные Штаты Америки. Делегацию возглавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В течение двух дней должны происходить технические переговоры между США и Украиной. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что соответствующее соглашение между странами следовало подписать еще до визита президента Украины в Белый дом. В ответ на это Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет право на равноправный диалог.

Напомним, ранее мы писали о том, что на подготовку соглашения об ископаемых между Украиной и США выделили 113 тысяч гривен. Средства получат Минэкономики и Минюст для привлечения необходимых экспертов.

Также Скотт Бессент сообщал о том, что соглашение о полезных ископаемых — это настоящее экономическое партнерство. По его словам, Украина вкладывает в активы, а США может предоставить займы из своих зарубежных банков.