Угода щодо копалин не потребує конституційних правок — експерт

Видобуток копалин. Фото: Pixabay

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний, що домовленості між Україною та США у сфері розробки корисних копалин не вимагатимуть внесення змін до Конституції. За його словами, жоден український політик не піде на такий крок, і для цього не буде достатньої підтримки у парламенті.

Про це Олег Пендзин сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Пендзин наголосив, що певні законодавчі зміни все ж будуть необхідні. Йдеться про перегляд окремих положень Бюджетного та Податкового кодексів, зокрема у контексті спрямування рентних платежів від нових розробок до спеціального фонду. Проте ці корекції, за його оцінкою, не становлять критичної складності й можуть бути ухвалені доволі оперативно.

Основну ж складність експерт вбачає у процесі узгодження деталей угоди з американською стороною. На його думку, деякі пункти викликають суттєві суперечності, а часу на переговори обмаль — і для США, і для України.

Трампу потрібен результат якнайшвидше

Пендзин також звернув увагу на політичний контекст у США: Дональду Трампу, який нині перебуває при владі, терміново потрібен хоч якийсь вагомий результат для демонстрації перед власними виборцями.

Експерт згадав, що попередні гучні обіцянки Трампа, зокрема щодо Канади, Гренландії чи швидкого завершення війни між Україною та Росією, залишилися нереалізованими.

"На сьогоднішній момент у Трампа, ну давайте будемо відверті, поки що нічого не вдалося з того, що він обіцяв, ні про Канаду, ні про Гренландію, ні про добу на припинення війни України з Росією, ні на будь-які інші речі, про які він навіть, вибачте, будь ласка, він не зміг знизити ціни на яйця в Сполучених Штатах Америки, а напередодні Великодніх свят вони для того, щоб замістити яйця в Великодньому кошику, починають формувати картоплю. Вибачте, будь ласка, американський виборець він набагато менш витривалий, ніж, скажімо, будь-хто. І я абсолютно впевнений, що позиція демократів з достатньо нищівною критикою політики Трампа не забереться, тому в нього немає часу", — заявив Олег Пендзин.

У цьому контексті, як вважає експерт, сам факт підписання угоди з Україною може стати для Трампа важливою політичною перемогою. Тому, за його словами, якщо Київ займе жорсткішу переговорну позицію, США можуть піти на поступки.

Нагадаємо, також Олег Пендзин відповів, які умови можуть ставити США перед Україною щодо угоди про корисні копалини.

Тим часом Володимир Зеленський різко розкритикував деяких посадовців, які повідомляють про подробиці щодо угоди з видобутку корисних копалин.