Соглашение по ископаемым не требует конституционных правок — эксперт

Добыча ископаемых. Фото: Pixabay

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин убежден, что договоренности между Украиной и США в сфере разработки полезных ископаемых не потребуют внесения изменений в Конституцию. По его словам, ни один украинский политик не пойдет на такой шаг, и для этого не будет достаточной поддержки в парламенте.

Об этом Олег Пендзин сказал в эфире Ранок.LIVE.

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Пендзин отметил, что определенные законодательные изменения все же будут необходимы. Речь идет о пересмотре отдельных положений Бюджетного и Налогового кодексов, в частности в контексте направления рентных платежей от новых разработок в специальный фонд. Однако эти коррекции, по его оценке, не представляют критической сложности и могут быть приняты достаточно оперативно.

Основную же сложность эксперт видит в процессе согласования деталей соглашения с американской стороной. По его мнению, некоторые пункты вызывают существенные противоречия, а времени на переговоры мало — и для США, и для Украины.

Трампу нужен результат как можно быстрее

Пендзин также обратил внимание на политический контекст в США: Дональду Трампу, который сейчас находится у власти, срочно нужен хоть какой-то весомый результат для демонстрации перед собственными избирателями.

Эксперт вспомнил, что предыдущие громкие обещания Трампа, в частности относительно Канады, Гренландии или быстрого завершения войны между Украиной и Россией, остались нереализованными.

"На сегодняшний момент у Трампа, ну давайте будем откровенны, пока ничего не удалось из того, что он обещал, ни о Канаде, ни о Гренландии, ни о сутках на прекращение войны Украины с Россией, ни на любые другие вещи, о которых он даже, извините, пожалуйста, он не смог снизить цены на яйца в Соединенных Штатах Америки, а накануне Пасхальных праздников они для того, чтобы заместить яйца в Пасхальной корзине, начинают формировать картофель. Извините, пожалуйста, американский избиратель он гораздо менее вынослив, чем, скажем, любой другой. И я абсолютно уверен, что позиция демократов с достаточно сокрушительной критикой политики Трампа не уберется, поэтому у него нет времени", — заявил Олег Пендзин.

В этом контексте, как считает эксперт, сам факт подписания соглашения с Украиной может стать для Трампа важной политической победой. Поэтому, по его словам, если Киев займет более жесткую переговорную позицию, США могут пойти на уступки.

Напомним, также Олег Пендзин ответил, какие условия могут ставить США перед Украиной по соглашению о полезных ископаемых.

Между тем Владимир Зеленский резко раскритиковал некоторых чиновников, которые сообщают о подробностях относительно соглашения по добыче полезных ископаемых.