Угода про копалини — експерт назвав "червоні лінії" в документі

Видобуток копалин. Ілюстративне фото: depositphotos

Вимоги США в угоді про копалини суперечать економічному суверенітету України. Зокрема, йдеться про визнання фінансового боргу перед США.

Про це розповів експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 7 квітня.

Реклама

Читайте також:

Угода про корисні копалини

За словами Пендзина, українська делегація вирушить до США для відстоювання національних інтересів під час подальших перемовин. Це зумовлено тим, що в останньому варіанті документа є "червоні лінії".

"Визнання Україною боргу в розмірі умовно 112-113 мільярдів доларів за ті гроші, що адміністрація Байдена надавала Україні в якості гарантій", — зазначив він.

Експерт нагадав, що Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні в якому разі не піде на це. Пендзин вважає що в Україні не знайдеться високопосадовця, який пішов би на подібну умову.

Другою умовою є перенаправлення рентних платежів з українського бюджету до спільного Фонду. Він пояснив, що таким чином сьогоднішні надходження від державних і приватних підприємств, які розробляють корисні копалини будуть використані, як дохідна частина фонду.

А третя "червона лінія" — право вето на прихід іноземних інвесторів в Україну, яким керуватиме США. Пендзин пояснив, що це може стати "хрестом на європейській інтеграції".

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував візит української делегації до Вашингтону.

На його думку, майбутня угода про корисні копалини між США та Україною не подобається Росії.